Burkina Faso : An VII de l’insurrection populaire, hommage aux victimes au monument des héros nationaux

(Ouagadougou, 30 octobre 2021). Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré va présider ce dimanche 31 octobre, la cérémonie d’hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, et du coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015. Au cours de cette journée de souvenir et de recueillement, le chef de l’Etat va déposer une gerbe de fleurs à la place du monument des héros nationaux, en mémoire de tous les fils et et filles de la Nation qui ont payé de leur vie pour que vivent la liberté et la démocratie dans notre pays. Cette journée de souvenir sera également marquée par l’observation d’une minute silence sur l’ensemble du territoire national à partir de 10h00. Direction de la communication de la présidence du Faso.

