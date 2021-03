Burkina Faso: Apollinaire Compaoré, accusé de contrebande de cigarettes pour alimenter les bandes armées

Élu à la tête du Conseil national du patronat burkinabé (CNPB) en octobre 2018, M. Compaoré, qui évolue dans le milieu des affaires depuis 1968, dirige le groupe Planor Afrique, un conglomérat (télécommunications, assurances, banques) au chiffre d’affaire cumulées de 268 millions d’euros en 2019 et qui emploie plus de 2 000 personnes.

Les milliards de cigarettes que Compaoré achemine à travers le Burkina Faso financent des groupes armés et alimentent un conflit en ébullition qui tue des centaines de personnes chaque année. Les Marlboros qu’il fait traverser le Niger et le Mali pour être vendus en Libye ont aidé à établir des routes empruntées plus tard par les plus célèbres trafiquants de cocaïne et d’êtres humains au Sahel.

