Burkina Faso: au moins 07 militaires tués à l’Est du pays par des hommes armés￼￼

Un détachement militaire de l’armée burkinabé est tombé dans une embuscade à l’Est du pays. Les échanges de tirs entre les hommes armés et les soldats ont fait près d’une dizaine de victime dans le rang des forces régulières.

A Madjoari, dans la province de la Kompienga, à l’Est du Burkina Faso, un détachement des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) a été pris à partie par des hommes armés non identifiés ce jeudi 19 mai 2022. « La base est tombée complètement entre les mains des assaillants et au moins 7 militaires ont été tués et des matériels emportés ou incendiés », a rapporté la plateforme de suivi des attaques terroristes « Sahel Security » citée par AA.

le guide de l’investigateur

« Le détachement militaire installé à Tambarga, dans la commune de Madjoari a été la cible d’une attaque terroriste ce jour même (jeudi) », a écrit pour sa part le média régional de l’Est « Gulmu info » (indépendant) précisant que ce camp qui constituait « le dernier rempart » pour les populations de la commune résistait jusqu’à ce jour aux multiples tentatives d’agression contre la population.

La chute de cette base favoriserait l’accroissement de l’influence des groupes armés sur cette localité si les autorités burkinabé ne prennent pas vite des dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité et la présence des FDS.

Melv

Comments

comments