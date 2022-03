Burkina Faso: des fabricants d’huile impropre à la consommation interpellés

La police burkinabé a annoncé ce jeudi, l’arrestation de plusieurs fabricants d’huile impropre à la consommation. Au total, 8 personnes avec à leur tête, une quadragénaire ont été arrêtées.

Il s’agit d’un réseau de présumés délinquants dans la ville de Ouagadougou, qui s’adonnaient à plusieurs activités illicites, notamment la fabrication d’huile alimentaire impropre à la consommation. Après plusieurs investigations, la police a pu, non seulement découvrir les lieux, mais aussi interpeller tous les individus qui y exerçaient. Ce sont au total 8 personnes qui forment le réseau, avec à leur tête, une quadragénaire.

Il ressort de leurs auditions que le réseau, évoluant en association, dispose de plusieurs barriques dans lesquelles des mélanges sont faits à base de produits achetés sur le marché. Et de ces mélanges, grâce à un processus de dissolution et de filtrage, un liquide est obtenu et, porté à ébullition, donne de l’huile. Cette huile est ensuite conditionnée dans des bidons de 20L sans marque ni étiquette. Lesdits bidons sont vendus au prix de 13.500 FCFA l’unité à des commerçants à travers le territoire national, notamment dans le Centre-Ouest, la Boucle du Mouhoun et à la frontière d’un pays voisin.

Aussi, pour pouvoir convoyer les bidons d’huiles dans les provinces, ils commandent les huiles des sociétés reconnues légalement ainsi que diverses autres marchandises. Ils remplissent les formalités pour obtenir les documents légaux y afférents. Ils profitent ainsi de ces commandes et chargent les bidons d’huile alimentaire impropre à la consommation et arrivent ainsi à se soustraire, voire contourner les différents contrôles.

Au cours de leur interpellation, plusieurs objets ont été saisis entre leurs mains, notamment un camion, 912 bidons d’huile de 20L, 168 barriques vides de 200L, 43 barriques contenant de l’huile et divers autres produits.

Cette interpellation pour la contrefaction d’huile n’est pas une première. Fin octobre 2021, la police nationale du Burkina Faso avait réussi à mettre un terme aux activités d’un réseau de présumés délinquants dans la ville de Ouagadougou. Au total, 5 personnes avaient été interpellées dans le cadre de cette mission policière. La bande de malfrats s’adonnait à la contrefaçon, l’importation illicite et la commercialisation frauduleuse de produits lubrifiants des marques TOTAL, SHELL et GENERAL.

