Burkina Faso: l’armée annonce avoir libéré plusieurs otages et neutralisé des assaillants

Les forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso ont fait le point des opérations menées lors de la semaine dernière. Selon le bilan hebdomadaire, plusieurs otages ont été libérés lors des opérations et 3 présumés terroristes ont été neutralisés.

Faisant le point hebdomadaire de ses opérations ce mardi, l’armée burkinabé a indiqué qu’une dizaine de civils burkinabè, enlevés samedi par un présumé groupe armé terroriste, ont été libérés le même jour par l’armée lors d’une opération qui a également permis de « neutraliser » trois assaillants. L’opération a eu lieu dans la localité de Tankoualou dans la province de la Komandjari dans l’est du pays.

Un détachement de l’armée a également été la cible d’une attaque terroriste dans la province du Loroum, région du nord. La riposte des hommes en uniforme a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Du 03 au 04 février, l’armée a, en outre, affirmé avoir découvert trois engins explosifs improvisés à plusieurs endroits de la province du Soum lors de missions de reconnaissance. Les engins ont été neutralisés par les équipes spécialisées du Génie militaire.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et plus de 1,5 million de déplacés internes. Selon l’ONU, ces attaques ont engendré le déplacement de plus de 7000 Burkinabè vers la Côte d’Ivoire, voisine.

Melv

Comments

comments