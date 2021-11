Burkina Faso: l’armée neutralise 10 terroristes à l’Est du pays

L’armée burkinabé a annoncé avoir tué dix terroristes dans une offensive menée à l’Est du pays. L’opération militaire s’est déroulée dans les localités de Tankoualou et Komondjori.

Appuyée par des frappes aériennes, l’armée burkinabé a réussi à neutraliser 10 terroristes dans les localités de Tankoualou et Komondjori. Dans son communiqué, le chef d’état major de l’armée précise qu’un soldat a été tué et 11 autres sont blessés par les tires de l’ennemi. Cette opération fait suite aux attaques répétées des groupes armés contre des civils ces dernières semaines.

Fin octobre, le détachement conjoint du Groupement de Compagnie Républicaine de Sécurité(GCRS) et d’éléments du Poste de Police Frontaliers ( PPF) basé à Di dans la province du Sourou a été attaqué par des hommes armés. L’attaque a fait au moins 5 morts. Des moyens roulant et du matériel ont été emportés ou brûlés.

En proie au terrorisme, le Burkina Faso fait face à des attaques meurtrières qui poussent les habitants à fuir vers d’autres horizons. Le pays compte 1 423 378 personnes déplacées internes à la date du 31 août 2021, selon le ministre burkinabé en charge de l’Action humanitaire, Laurence Ilboudo. «1 423 378 personnes déplacées internes, accueillies dans 274 communes réparties dans toutes les 13 régions du pays », détaille le ministre Ilboudo.

1 331 300 PDI ont bénéficié d’une assistance alimentaire de 38 000 tonnes de vivres avec une priorité aux communes en proie à l’insécurité. Plus de 2 milliards de FCFA de cash transférés à des PDI et populations hôtes. Au total, plus de 2000 militaires, ont perdus la vie en rajoutant les civils aussi, depuis l’incursion des terroristes dans le pays.

Melv Le Sage

