Burkina Faso: le diplomate du Maroc agressé par deux individus dont un a été tué

L’ambassadeur du Maroc au Burkina Faso a été agressé dans la nuit de jeudi à vendredi par un individu qui a été immédiatement abattu par les forces de sécurité du pays.

Selon les médias locaux cités par Afrique Actuelle, l’ambassadeur du Maroc au Burkina Faso Youssef Slaoui, a été agressé jeudi soir par des individus à moto dans la capitale Ouagadougou. Le diplomate a été blessé à la tête selon les mêmes sources et a été transporté dans une clinique privée pour y recevoir des soins mais son pronostic vital n’est pas engagé. Les médias indiquent également qu’une autre personne qui était avec le diplomate a également subi de blessure.

Afrique actuelle rapporte cependant, que l’un des agresseurs aurait été retrouvé par les forces de sécurité et qu’il serait abattu. Aucune mention n’a été faite de ce que ce dernier était armé ou non. Pour l’instant, on ne connait pas exactement les circonstances et les motivations réelles de cette attaque contre le diplomate du Maroc, et les autorités n’ont encore donné aucune version officielle de l’incident.

