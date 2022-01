Burkina Faso: le sort du président Kabore objet de négociation entre l’armée et la gendarmerie

C’est toujours l’incertitude autour du sort réservé au président burkinabé Rock Kabore alors qu’il se trouve actuellement entre les mains des éléments de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Selon les informations, des pourparlers sont en cours entre l’armée et la gendarmerie.

Alors que tout le monde est dans le flou sur le sort effectif du président de la république du Burkina Faso, il est apparu que des discussions sont en cours entre les gendarmes qui le détiennent, et l’armée sur la prochaine transition. Le coup d’Etat dans le pays des hommes intègres semble consommé, mais la suite elle, semble connaître un blocage qui laisse l’opinion dans un noir total.

Si le monde entier attendait pour lundi matin, la déclaration des putschistes sur la situation du pays et du président Kabore, on se rend compte que les choses traînent sans qu’aucune information ne soit encore donnée au peuple. cette situation, selon plusieurs informations, est le fait d’âpres négociations entre les militaires et les gendarmes, pour décider de la transition (sans Kabore et son équipe dirigeante). Pour l’heure, les pourparlers se poursuivent et rien n’a encore fuité.

Pendant ce temps; le compte twitter du président a publié un message qui vient encore jeter un grand flou sur ce qui se passe exactement au Burkina Faso. La CEDEAO a appelé a condamné un « acte d’une extrême gravité qui ne saurait être toléré au regard des dispositions réglementaires pertinentes ». Notons que le coup d’Etat en cours est la résultante d’une mutinerie dimanche, dans plusieurs camps militaires.

