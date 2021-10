Burkina Faso: Les assassins de Thomas Sankara passent à la barre

Le procès des présumés assassins de l’ex président du Burkina Thomas Sankara bat son plein. Des aveux du premier témoin sont époustouflants.

Le 1er accusé a reconnu les faits à la barre. Yamba Elisé Ilboudo, 62 ans, soldat de rang, chauffeur militaire au moment des faits, accusé d’avoir volontairement donné la mort à Thomas Sankara et de 12 autres de ses compagnons. Il est ainsi accusé d’assassinat et de complicité d’attentat à la sûreté de l’Etat. « Je reconnais les faits », a-t-il dit à la barre. Et quand le Président du tribunal lui demande d’être plus explicite, il affirme: « Un soldat a un chef (…) Il exécute les ordres de son chef (…) J’ai reçu l’ordre de mon chef Hyacinthe Kafando le 15 octobre (…) il m’a dit, Elisé on va au conseil de l’Entente (…) nous avons démarré du domicile de Blaise Compaoré (…) », a expliqué l’accusé qui est à la barre.

