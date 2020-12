Burkina Faso : les résultats définitifs des législatives sont connus

Le Conseil constitutionnel a proclamé ce dimanche 20 décembre 2020, les résultats définitifs des élections législatives du 22 novembre 2020.

Les résultats du Conseil constitutionnel ne sont pas différents de ceux proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Au peloton de tête, on retrouve le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) qui remporte 56 sièges, suivi du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) avec 20 sièges et du Nouveau temps pour la démocratie (NTD) avec 13 sièges. Sur 126 partis politiques en lice, seuls 15 ont obtenu des sièges.

Le Conseil constitutionnel a reçu 33 recours. Mais il a noté que la plupart des candidats ne maîtrisent pas les procédures applicables au contentieux électoral, la rapporte le confrère Burkina 24.

La juridiction a aussi relevé des irrégularités, mais pas de nature à affecter la sincérité des votes. Il s’agit, entre autres, de la formation insuffisante de certains membres de bureaux de vote, l’arrivée tardive du matériel, la non maîtrise de la procédure de vote par un grand nombre de votants, la fermeture, le déplacement ou la fusion de certains bureaux de vote sans information préalable et sans modification sur la carte d’électeur, l’omission par certains membres de bureaux de vote de signer les procès-verbaux, la non annexion des bulletins déclarés nuls, la discordance entre les chiffres sur les procès-verbaux, l’expédition d’enveloppes ne contenant que des bulletins nuls.

Le Conseil constitutionnel a procédé à des rectifications. De ce fait, il a annulé les résultats de 289 bureaux de vote.

A noter que 5 895 573 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. 2 927 750 ont pu voter pour un taux de participation établi par le Conseil Constitutionnel à 49,66%. 126 487 bulletins nuls ont été enregistrés pour 2 801 263 suffrages supprimés.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait proclamé les résultats provisoires des législatives le 28 novembre 2020.

Les résultats définitifs

Partis politiques Sièges obtenus

MPP …………………………….56

UPC ……………………………..12

CDP……………………………… 20

NTD ……………………………..13

PDC…………………………….. 3

MBF ……………………………4

UNIR/PS ………………………..5

CNP ……………………………….2

APR-Tilgré……………………… 1

AGIR Ensemble ……………..2

PUR………………………………. 1

ADF/RDA………………………. 3

RPI……………………………….. 3

PDS……………………………… 1

CPS-G…………………………..3

Sapel MONE

Comments

comments