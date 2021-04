Burkina Faso : l’Espagne confirme la mort de ses deux journalistes

À Madrid, le Sénat a observé une minute de silence après l’annonce de la mort de deux journalistes espagnols, au Burkina Faso. Ils avaient été enlevés avec un Irlandais et un membre des forces de défense et de sécurité du Burkina par des hommes armés lundi soir, alors qu’ils accompagnaient une patrouille anti-braconnage, dans l’est du pays.

D’importants moyens ont été mis en œuvre par les forces de sécurité burkinabè lundi pour retrouver les personnes enlevées le même jour lors d’une opération commando par un groupe armé. Ils étaient quatre : deux Espagnols, un Irlandais et un membre des forces de défense et de sécurité du Burkina. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez et sa ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, ont confirmé le décès des deux journalistes espagnols : la mort du journaliste David Beriain et du photographe Roberto Fraile. Tout deux travaillaient pour un documentaire, avec l’appui d’une association et des autorités burkinabé, pour dénoncer le braconnage dans un parc naturel qui est aussi une zone très dangereuse, car occupée par des groupes terroristes.

Ce mardi, un haut responsable des services de sécurité burkinabè a annoncé que les trois Occidentaux avaient été exécutés par leurs ravisseurs. Les corps de trois personnes à la peau claire auraient été retrouvés dans la réserve de Pama. Selon un spécialiste des questions sécuritaires, des images circulent sur les réseaux sociaux, provenant d’un message de propagande d’un groupe armé qui revendique l’attaque contre la brigade anti-braconnage, rapporte notre correspondant, Yaya Boudani. Des équipes de sécurité se rendent sur zone pour vérifier ces informations.

Pas de revendication

Les trois expatriés, selon une source diplomatique, des journalistes travaillant pour une ONG de protection de la faune, accompagnaient une patrouille anti-braconnage composée de militaires et de gardes forestiers burkinabè lorsque l’attaque s’est produite.

Les assaillants ont aussi blessé trois autres personnes et mis la main sur du matériel que transportait le convoi, notamment deux mitraillettes, un drone et 12 motocyclettes.

Il n’y a pas encore de revendication, mais les attaques et les prises d’otages se sont multipliées depuis quelques années au Burkina Faso, de la part des djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, comme du groupe Etat islamique au Grand Sahara. D’abord concentrées dans le nord du pays, à la frontière malienne, elles se sont étendues à la capitale, au nord-ouest et à l’est du pays. Elles ont fait 1200 morts depuis 2015.



Avec RFI

