Burkina Faso: l’Union Africaine appelle l’armée à « assurer l’intégrité physique du président Roch Kaboré »

L’Union Africaine a condamné ce lundi, la tentative de coup d’Etat au Burkina Faso. L’organisation intergouvernementale d’États africains recommande le dialogue politique comme la voix de solutions des problèmes du Burkina Faso.

A la suite de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine, a fait un communiqué sur le coup d’Etat apparent au Burkina Faso. L’organisation dit « suivre avec préoccupation la situation très grave du Burkina Faso et condamne fermement la tentative d’un coup d’Etat contre un président démocratiquement élu ».

L’Union Africaine a appelé l’armée nationale et les forces de sécurité du Burkina Faso à s’en tenir strictement à leur vocation républicaine, à savoir, la défense de la sécurité intérieure du pays. Elle les appelle à « assurer l’intégrité physique du président Roch Kaboré et de tous les membres de son gouvernement ». Aussi, recommande-t-elle aux acteurs civils et militaires, le dialogue politique comme la voix de solutions des problèmes du Burkina Faso.

Dans son communiqué, l’Union Africaine déclare avoir entamé des actions en étroite collaboration avec la CEDEAO pour vite trouver incessamment, une solution rapide à cette crise.

Melv

Comments

comments