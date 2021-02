Burkina Faso: Manga, la Douane fait une importante saisie de produits frauduleux

La Brigade Mobile des Douanes de Manga (BM Manga) de la Direction Régionale des Douanes du Centre-Sud a opéré une importante saisie de produits de contrebande suite à une dénonciation anonyme. Le mercredi 17 février 2021, la Brigade Mobile de Manga a mis la main sur des contrebandiers en provenance du Togo.

Suite à une dénonciation anonyme, la douane a pu procéder à la saisie de produits illégalement importés dont la valeur a été estimée à 11 620 000 francs CFA, lit-on dans un communiqué des services de douanes du Burkina Faso. Ces produits sont composés de cinq (05) motos hommes neuves de marque SANYA, de trente-deux (32) cartons de cigarettes de marque « Gold Seal » contenant chacun cinquante (50) cartouches (soit 320 000 bâtons de cigarettes), et de vingt-quatre (24) sacs de cyanure d’un poids total de 1080 kilogrammes.

A la suite de cette saisie, les fraudeurs ont entamé une riposte. Ils « se sont réorganisés pour affronter les agents des douanes afin de la récupérer. Dans cette action d’incivisme prononcé, ces derniers ont ameuté les villageois acquis à leur cause, exposant ainsi les agents à la vindicte populaire », peut-on toujours lire dans ledit communiqué. Mais grâce à un renfort venu de la Brigade mobile de Manga, à l’appui de la Police de Nahouri et de l’Unité de l’armée affectée à la protection du parc Tambi Kaboré, le pire a été évité et les marchandises saisies ont pu être sécurisées et conduites à la brigade, selon les services de douanes.

Perle Lola

