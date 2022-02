Burkina Faso: Paul-Henri Sandaogo Damiba prend une décision humanitaire au profit des déplacés

Les nouvelles autorités du Burkina Faso, ont annoncé samedi, l’ouverture d’un compte de Trésor public pour récolter des fonds au profit des déplacés du pays.

L’insécurité dû aux attaques terroristes est un problème phare pour le Burkina Faso. Mais dans le même temps, le pays doit inéluctablement trouver des solutions humanitaires pour prêter main forte aux situations des déplacés rendues pitoyables par le cours de la vie, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Conscient que la lutte contre le terrorisme doit être accompagnée des actions sociales fortes, le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décidé de la mise en place d’un compte de Trésor public pour récolter des fonds au profit des déplacés du pays.

Annonçant l’ouverture « par souci de transparence » d’un compte spécial domicilié au Trésor public intitulé : « Appui MPSR nº 44 35 90 001 562 », le samedi 12 février 2022, le MPSR souligne que ce compte sert à recueillir les aides financières que de nombreux Burkinabè dans un élan patriotique, souhaite apporter à l’œuvre de refondation du Burkina Faso portée par le MPSR.

« Les fonds qui y seront déposés contribueront au financement d’actions humanitaires au profit des personnes déplacées internes et au soutien des opérations de sécurisation du territoire dans le strict respect des règles de gestion publique », précise e communiqué.

1 423 378 personnes déplacées internes

Le Burkina Faso compte 1 423 378 personnes déplacées internes à la date du 31 août 2021, a annoncé lundi 13 septembre 2021, le ministre burkinabé en charge de l’Action humanitaire, Laurence Ilboudo. «1 423 378 personnes déplacées internes, accueillies dans 274 communes réparties dans toutes les 13 régions du pays », détaillait le ministre Ilboudo. 1 331 300 PDI ont bénéficié d’une assistance alimentaire de 38 000 tonnes de vivres avec une priorité aux communes en proie à l’insécurité. Plus de 2 milliards de FCFA de cash transférés à des PDI et populations hôtes.

Le ministre n’a pas évoqué les raisons de ses déplacements, mais nul ne pourra contredire l’hypothèse selon laquelle, le terrorisme en est notamment la cause. En effet, le Burkina Faso est attaqué depuis plusieurs années par des terroristes qui sévirent dans plusieurs régions du pays. Et ce, malgré les offensives des forces de Défense et de Sécurité. Selon l’ONU, les violences ont poussé quelque 17 500 personnes à quitter le pays en 2021.

