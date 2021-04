Burkina Faso/ Série d’attaques: plusieurs villageois quittent les villages de Seytenga pour Dori

Au moins 15 personnes ont été tuées alors que des hommes armés ont mené un assaut nocturne contre des villages situés dans le nord du Burkina Faso.

« des individus armés ont mené lundi un raid meurtrier sur des villages et hameaux de la région de Seytenga, tuant une quinzaine de personnes ». Le responsable gardant l’anonymat a indiqué que le village de Yatakou a été le premier à être attaqué et qu’au moins 10 personnes y sont mortes », tandis que cinq autres ont été tuées à Sofokel. La plupart des morts étaient des hommes, a-t-il ajouté.

Cette attaque qui intervient quelques heures après l’annonce de l’assassinat de trois étrangers au Burkina Faso, deux espagnols et un irlandais, a été confirmée. Elle a souligné une « série d’attaques » et fait état de victimes, mais n’a donné aucun chiffre. Des troupes ont été envoyées pour sécuriser la zone et superviser l’enlèvement des corps, a indiqué la source. Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque.

Selon les informations, plusieurs villageois ont décidé de prendre la tangente et de quitter les villages de Seytenga pour Dori, à 40 kilomètres. L’un des pays les plus pauvres du monde, le Burkina Faso, est aux prises avec une insurrection impitoyable des islamistes armés qui ont balayé le Mali voisin en 2015. Les groupes djihadistes – certains affiliés à Al-Qaïda et d’autres au groupe État islamique – ont lancé un nombre croissant d’attaques dans le pays. Plus de 1 300 personnes sont mortes et plus d’un million ont fui leurs maisons.

beninwebtv

Comments

comments