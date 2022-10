Burkina: Ibrahim Traoré parle aux diplomates

(Ouagadougou, 7 octobre 2022). Le Président du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a présidé, ce vendredi matin, une rencontre d’échange avec le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso et les représentants des Organisations internationales et interafricaines présentes dans notre pays.

Selon lui, le sens du combat mené est de donner plus de quiétude à nos populations. Les évènements du 30 septembre 2022 s’inscrivent dans la dynamique de travailler à rétablir la sécurité dans les zones sous emprise, d’accélérer la lutte contre le terrorisme et de permettre aux populations d’avoir une vie paisible. « C’est juste pour sauver notre patrie, nos terres, notre population », a-t-il rassuré. Le Président du MPSR soutient agir dans ce sens et précise que sur le terrain le travail a déjà commencé, et « nous attendons le soutien de tous (…). Nous demandons votre soutien », a ajouté le Capitaine Ibrahim TRAORE.