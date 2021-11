Burkina: le peuple gronde contre le président Kaboré

La colère gronde au Burkina Faso, après l’attaque d’Inata qui fait 53 morts dont 49 soldats. La classe politique réagit aux dysfonctionnements constatés au sein des forces armées en lutte contre le terrorisme. Et le chef de l’Etat est pointé du doigt.

Faute de ravitaillement depuis deux semaines, c’est l’estomac dans les talons que les soldats d’Inata ont affronté les terroristes. Avant l’attaque, ces militaires laissés à l’abandon avaient même été contraints de chasser. Chasser pour se nourrir… avant de mourir…

Résultat, la rue gronde, en effet, au Burkina Faso. Contre l’intendance qui ne suit pas, mais aussi contre la corruption. Et comme le signale Jeune Afrique, c’est contre le président de la République Roch Marc Christian Kaboré que monte « la grogne ». Dans les rues de Ouagadougou, « cela faisait des années qu’on n’avait pas vu pareille mobilisation », souligne le site de ce journal panafricain, « Roch Marc Christian Kaboré va devoir composer avec un nouveau front : la colère grandissante d’une partie de ses compatriotes qui se sentent « abandonnés » face à la violence des groupes terroristes alliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda ».

Dans les rues de la capitale, donc, mais pas que… Jeune Afrique souligne « que les manifestations hostiles au régime du président Kaboré (…) se sont étendues de la capitale à plusieurs villes comme Bobo-Dioulasso, Dori, Titao, Kantchari ».

« Ce ras-le-bol des manifestants est compréhensible, admet le quotidien ouagalais Le Pays. Depuis l’accession au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso s’est installé dans l’œil du cyclone terroriste (…) La psychose a, de ce fait, gagné progressivement toute la population (…) La goutte d’eau qui semble avoir fait déborder le vase est la récente boucherie d’Inata (…) Et pendant que les portes de l’apocalypse semblent se rapprocher, le Chef de l’Etat (…) semble (lui) n’avoir pas pris la mesure réelle du danger. Pour beaucoup de Burkinabè, l’homme ne s’est pas encore revêtu du treillis d’un chef de guerre qui joue la survie de son territoire », déplore Le Pays.

L’armée française a participé à la reprise d’Inata, selon la presse burkinabè

Pendant ce temps, les forces armées burkinabè aurait réinvesti le terrain à Inata. C’est ce qu’affirme Wakat Sera. Selon ce journal ouagalais, des hommes de l’USIGN, l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale « ont repris le contrôle d’Inata, en début de semaine ». Wakat Sera assure que « c’est un avion militaire de type Transall C-160 de l’armée française qui a servi à transporter la logistique de l’armée burkinabè jusqu’à Djibo. Entre Djibo et Inata (…) un hélicoptère militaire français a fait la navette, d’abord pour déposer le matériel et ensuite les hommes de l’USIGN qui font partie des plus aguerris de l’armée burkinabè ».

