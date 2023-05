Burkina : Les Forces combattantes infligent des défaites aux terroristes sur plusieurs fronts et récupèrent du matériel

Ouagadougou, 22 mai 2023(AIB)-Les Forces combattantes ont perdu des cuisantes défaites aux terroristes dans le Bam, dans la Sissili, dans la zone de Ouahigouya, dans les Cascades et ont continué les frappes contre la forêt de Kankanmogre dans la zone du Koulpélogo. Ces opérations se sont soldées par la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et la récupération d’armes de combat, a informé l’AIB lundi auprès de sources sécuritaires.

Ce lundi matin, une centaine de terroristes sur des véhicules pick-up et des motos se sont lancés sur une position des Forces combattantes à Naré.

Ils entendaient venger leurs compères tués la veille dans la zone du Bam au centre-nord.

Les FDS et les VDP ont tenu bon et ont neutralisé sur le champ une dizaine de terroristes.

Les fuyards ont abandonné toutes sortes armes, des munitions, des moyens roulants et d’autres ressources.

Les vecteurs aériens ont pris la relève et ont cueilli les froussards qui se dirigeaient vers la forêt de Guibga. Ils ont été neutralisés à ce niveau.

Dans les Cascades, les Forces amies ont surpris des terroristes dans des bois. Les malfaiteurs ont été neutralisés, leurs couchages détruits et des armes récupérées.

Les terroristes qui ont volé hier des motos dans les localités de Bofian et de Bouyague dans la Sissili, ne sont plus de ce monde. Ils ont été retrouvés ce lundi par les Forces combattantes et réduits au silence à jamais. Des motos et des engins explosifs improvisés ont été saisis.

Au Nord de Ouahigouya, les renseignements ont permis de localiser une trentaine de terroristes qui ont décidé de se mettre à l’abri dans un bâtiment pour s’échapper.

Mais peine perdue, les frappes de haute précision ont eu raison d’eux ainsi que des rescapés.

Dans le Centre-est, les opérations dans la zone de kankanmogre se sont poursuivies. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des moyens logistiques récupérés.

Les opérations se poursuivent sur tous les fronts, assurent les sources de l’AIB.