Burkina : Plus de 400 terroristes mis en déroute et plus de 80 terroristes neutralisés, selon la gendarmerie

La gendarmerie nationale a posté un message le 19 août 2021 relatif à l’attaque survenue le 18 août dans le Sahel, a constaté AbidjanTV.Net.

« Ils évoluaient en zone dangereuse …mais ils n’ont pas hésité, ils n’ont pas fléchi…et ils sont morts pour le Faso et ses populations.

“Passant va dire à Arbinda , à Ouagadougou et au Faso que nous sommes morts en voulant les protéger “…

Très touchés par la perte de nos 15 frères d’armes, des volontaires et des civils infortunés, tombés dans l’embuscade contre les éléments de l’Escadron porté de Gendarmerie de Arbinda et du Peloton Mobile de Gorgadji; mais fiers du combat qu’ils ont livré et qui a permis de mettre en déroute plus de 400 terroristes , neutraliser plus de 80 d’entre eux et récupérer un important stock de matériel, d’armes et de motos.

Toujours aussi déterminés pour vous, nous vaincrons !!!

“Vivre et mourir” pour la Patrie, la loi et l’honneur ».

Sapel MONE

Comments

comments