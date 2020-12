Burkina : Roch Kaboré officiellement investi président du Faso

Le président du Faso Roch Kaboré a prêté serment lundi à Ouagadougou. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu en présence de membres du gouvernement, de candidats malheureux à l’élection présidentielle, d’autorités coutumières et religieuses, de chefs d’institutions, de délégations étrangères.

” Je jure devant le Peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso” a-t-il promis lors de cette cérémonie.

A son tour le président du conseil constitutionnel Kassoum Kambou a tenu à rappeler au président investi qu’il porte le destin de tout un peuple. Il a aussi ajouté qu’il lui revient d’œuvrer à sortir les burkinabè des pages tristes de son histoire, notamment la situation sanitaire et sécuritaire.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a confirmé le vendredi 18 décembre dernier , la réélection du Président Roch M.C. Kaboré avec 57,74% des suffrages exprimés à l’élection présidentielle du 22 novembre 2020.

Sapel MONE

