Burkina: une soixantaine de jihadistes tués (armée française)

« La force Barkhane et les forces armées du Burkina Faso ont conduit une opération conjointe dans le Nord du Burkina du 15 au 23 janvier. Une soixantaine de terroristes neutralisés. Le combat contre les groupes armés continue », a écrit sur son compte Twitter l’état-major des armées (EMA). « Le bilan de cette opération illustre l’engagement et la détermination de Barkhane et de tous ses partenaires à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes », conclut le communiqué de presse de l’état-major des armées.

