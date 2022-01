Burkina: voici les nouvelles de Roch Kaboré depuis sa détention

Depuis le coup d’État, à Ouaga l’on n’a plus eu les nouvelles de l’ex président Roch, sa femme et lui sont opposés et c’est seulement son médecin Dabiré qui est l’une des rares personnes à le voir, après visite, Dabiré son médecin a bien voulu se confier à plusieurs médias pour un bon relai.

Selon nos informations, Roch Marc Christian Kaboré se trouve actuellement en résidence surveillée dans une villa de Ouagadougou. Accompagné de ses aides de camp, il est gardé par les Forces spéciales. Il a été pris en charge le 25 janvier, après avoir été affecté par des problèmes de tension, et se porte désormais mieux.

Le journal panafricain, Jeune Afrique a, dans une parution du 25 janvier 2022, a donné les nouvelles du président déchu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Selon le média, l’ancien chef de l’Etat serait à Ouagadougou.

Son médecin personnel, le docteur Évariste Dabiré, est l’une des rares personnes à avoir accès à lui.

Kaboré a par ailleurs pu échanger par téléphone avec quelques-uns de ses proches hier soir, après avoir démissionné. Il s’est également à nouveau entretenu, le même jour, avec les présidents Alassane Ouattara, Macky Sall et Mohamed Bazoum. Il est en effet en contact avec eux depuis le début des évènements – il a également discuté avec George Weah dimanche.

Enfin, son épouse Sika, qu’il n’a plus revu depuis le putsch, ne se trouve pas avec lui. Elle est, selon un proche du couple présidentiel, « en sécurité », également à Ouagadougou.

Melv

Comments

comments