Burkina/ Yirgou: 4 soldats tués dans une embuscade

4 soldats ont perdu la vie mercredi dans une embuscade contre une équipe en patrouille mixte des FDS+VDP du détachement de Yirgou (Centre Nord), a appris AbIdjanTV des sources locales. Toujours selon nos sources, on compte 2 blessés, 1 véhicule pick-up incendié et un autre emporté.

Le 1er janvier 2019 dans la même localité, des affrontements entre Peulh et Mossé ont fait 49 morts selon un bilan officiel. Mais pour le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés(Cisc), ce sont plus de 200 personnes qui ont péri dans ce drame.

Sapel MONE

