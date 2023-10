«Ça a été pour moi plus qu’un honneur», Konnie Touré à propos de sa prestation au tirage au sort de la CAN 2023

La Côte d’Ivoire formera bientôt aux métiers des travaux publics et des mines par le biais d’un centre dédié. A cet effet, la signature d’une convention a eu lieu, le mercredi 11 octobre 2023, à Abidjan entre le Fdfp et le Cf-ptm-CI. La signature de cette convention a permis de mettre en place le projet dénommé « Appui à la création du centre de formation technique et professionnelle dédié aux métiers des travaux publics et des mines ». Ce projet bénéficiera d’un financement de six cent quarante-cinq millions deux cent quatre vingt-onze mille quatre cent vingt-six francs FCfa.

Il vise à répondre à la question cruciale de l’adéquation formation-emploi dans les domaines des mines et des travaux publics. Représentant le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Moustapha Sangaré, directeur de cabinet, a salué l’initiative de ce projet, dont l’objectif est de renforcer l’enseignement professionnel et technique en Côte d’Ivoire.

« La création d’un centre de formation spécialisé dans les métiers des travaux publics et des mines contribuera à la croissance économique de la Côte d’Ivoire, en répondant aux besoins du marché du travail dans ces domaines clés. Je tiens à féliciter chaleureusement le Consortium des entreprises du secteur des travaux publics et des mines de Côte d’Ivoire (Cestpm-CI), en collaboration avec le cabinet Cegep Trois Rivières, pour son engagement et son dévouement à la réalisation de ce projet novateur», a déclaré Moustaphar Sangaré.

Bamba Siama, président du conseil de gestion du Fdfp, qui avait à ses côtés le secrétaire général, Philippe N’Dri, a souligné l’importance de la signature de cette convention pour son institut. « Ce projet ambitieux revêt un caractère particulier pour le Fdfp », a-t-il exprimé.

« La signature de cette convention est un symbole fort pour nous car elle confirme l’engagement du Fdfp à accompagner les entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et des mines mais, elle marque aussi le début d’une fructueuse collaboration », a déclaré pour sa part Philippe M’Ponon, premier responsable du Cestpm-CI. Il a promis que tous les curricula de formation seront exclusivement adaptés aux besoins des entreprises afin de leur offrir des ressources humaines qualifiées, opérationnelles et performantes.