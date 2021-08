Cameroun : Brenda Biya échappe à un enlèvement du personnel de sa maison, les faits

Brenda Biya la fille du couple présidentiel camerounais Paul et Chantal Biya a échappé de justesse à une tentative d’assassinat. En larmes, la victime raconte les faits dans une vidéo répandue sur la toile.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Brenda Biya, la fille du président Camerounais Paul Biya a révélé à la face du monde qu’elle a été victime d’une tentative de kidnapping. En larmes et toujours sous le choc, Brenda a raconté les faits dans la vidéo. A en croire les informations rapportées, les faits remontent au mardi 10 août 2021.

« Dieu a sauvé ma vie. Dieu a sauvé ma vie. On a essayé de me kidnapper. Je dis que je sors du kidnapping. C’est Dieu qui est grand. Je vous jure, je suis à mon troisième traumatisme. Je ne sais pas pourquoi ces gens veulent me tuer. On m’a dit qu’on sortait, on m’amenait je ne sais pas où. Ces gens ont voulu me tuer. Le pire c’est que c’était la gouvernante et le chauffeur. Là j’ai essayé de me calmer. Mais j’étais en état de choc. J’arrivais plus à respirer. Il fallait que je me réapprenne à respirer… » A-t-elle indiqué

Et d’ajouter : « La seule raison pour laquelle je suis même de retour à mon hôtel c’est que j’ai couru et je suis tombée sur des policiers. Mon frère il me disait que les gens de mon entourage, les gens qui travaillent…ma gouvernante Blandine et tout, qu’ils veulent nous kidnapper. Il avait dit à ma mère qu’il les a entendus parler. J’ai pris au sérieux et je ne savais pas si ça allait m’arriver et puis c’est les mêmes gens. J’ai dit laisser moi sortir de la voiture rien, ils tournaient.

Pour finir, Brenda dans la suite de son récit a fait savoir comment elle a pu échapper à ce complot. « J’ai eu la chance que la portière de la voiture s’est ouverte. J’ai couru, je suis tombée sur 2 policiers…J’ai eu la chance que la portière de la voiture s’est ouverte. J’ai sauté de la voiture. Le chauffeur m’a tiré par la main. Il a mis toute sa force sur ma main. Il aurait pu me disloquer le bras. Si vous ne voulez pas me kidnapper pourquoi vous voulez m’empêcher de sortir de la voiture. Vous m’amenez où ? » a-t-elle demandé dans sa vidéo.

