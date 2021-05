Cameroun: Douala, un homme battu copieusement par sa belle Famille

ON M’APPELLE PAUL (40ans) ENSEIGNANT À DOUALA, JE SUIS UN HOMME BATTU PAR MA BELLE FAMILLE.

SIDONIE (32ans) MA FEMME, IL Y A 3 ANS NOUS NOUS SOMMES MARIÉS LÉGALEMENT APRÈS 6 MOIS DE FIANÇAILLES.

SIDONIE TRAVAILLAIT DANS UNE ENTREPRISE PRIVÉE NON LOIN DE NOTRE MAISON. MOI ÉTANT ENSEIGNANT ET TRÈS OCCUPÉ JE RENTRE SOUVENT TARD ET ÉPUISÉ, QUAND JE RENTRE J’AI JUSTE LE TEMPS DE ME LAVER ET M’ENDORMIR . SOUS L’EFFET DE LA FATIGUE JE N’ARRIVE SOUVENT PAS À MANGER. CE QUI FAIT QUE DÈS 04 HEURE DU MATIN JE RÉVEILLE MON ÉPOUSE POUR QU’ELLE RECHAUFFE LE RESTE DE LA NOURRITURE AFIN QUE JE PUISSE MANGER.

MAIS ELLE REFUSE CHAQUE FOIS EN ME DISANT QU’ELLE N’EST PAS MON ESCLAVE. À MAINTE REPRISE JE PARS AU TRAVAIL SANS RIEN MANGER.

LA MÊME SCÈNE SE RÉPÈTE PLUSIEURS FOIS, MAIS UN JOUR J’AI DONC DÉCIDÉ METTRE LES POINTS SUR LES Ï, EN LA BLÂMANT MAIS SOUS L’EFFET DE LA COLÈRE ET PAR INADVERTANCE J’AI GIFLÉ MA FEMME.

À MA GRANDE SURPRISE, CETTE DERNIER A FAIT APPEL À SES FRÈRES, SES COUSINS. QUI SONT VENUS ME BASTONNER COPIEUSEMENT.

LE PLUS ÉTONNANT EST QUE LE SOIR DE LA BASTONNADE MA FEMME ME DEMANDE DE RATIONNER AFIN QU’ELLE PUISSE PRÉPARER À MANGER À SES FRÈRES ET AUSSI L’ARGENT DU TRANSPORT POUR LE RETOUR PARCEQU’ILS N’ÉTAIENT PAS À DOUALA.

CHERS AMIS J’AI BESOIN DE VOS CONSEILS.

