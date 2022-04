Cameroun : Eto’o se déplace pour Mbeumo et Ndicka !

Même si c’est toujours le barrage retour contre l’Algérie qui continue de faire la Une, c’est bel et bien le Cameroun qui s’est qualifié pour la Coupe du monde 2022. Et le président de la Fédération camerounaise (Fecafoot), Samuel Eto’o, souhaite mettre à disposition du sélectionneur Rigobert Song l’équipe la plus compétitive possible pour la compétition.

Dans ce cadre, l’ancien buteur du FC Barcelone vient d’entamer une tournée européenne visant à convaincre plusieurs binationaux d’opter pour les Lions Indomptables, nous apprend le journaliste Enow Njie, qui collabore, entre autres, avec la BBC. Notre confrère donne les noms de deux joueurs qui figureraient notamment dans son viseur. D’une part, le défenseur central de l’Eintracht Francfort, Evan Ndicka (22 ans), ex-international français jusqu’en U20. D’autre part, l’ailier de Brentford, Bryan Mbeumo (22 ans), ex-international Espoirs tricolore et auteur de 4 buts et de 7 passes décisives cette saisons en Premier League.

Deux profils intéressants et d’avenir. Reste à savoir si la pépite du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko (17 ans), international U19 avec l’Allemagne, et le défenseur central de Liverpool, Joël Matip, en retrait de la sélection depuis de longues années, deux dossiers très complexes, font également partie de son programme…

Comments

comments