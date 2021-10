Cameroun: le marché de la ville de Bafoussam part en feu

Le pays de Paul Biya connaît de plus en plus d’atrocités ces derniers jours tantôt les voies sont impraticables tantôt les camerounais crient leur ras-le-bol, et cette fois c’est le marché de Bafoussam qui part en feu, ci-dessous les faits.

D’immenses pertes matérielles ont été enregistrées au cours d’un incendie survenu au marché B de la ville de Bafoussam dans la région de l’Ouest du Cameroun. Le drame est survenu dans la matinée du mardi 26 octobre rapporte les médias locaux.

Un incendie a ravagé le marché B de la ville de Bafoussam dans la région de l’Ouest, causant plusieurs dégâts matériels. Selon Actu Cameroun, les vraies causes de cet incendie qui plonge plusieurs familles dans une extréme affliction ne sont pas encore connue pour l’heure.

En effet, dans une série d’images devenues virales sur la toile, l’on peut voir les importants dégâts causés par les flammes dans le marché B de Bafoussam, grande ville de la région de l’ouest. Plusieurs produits et marchandises ont été réduits à néant dans un intervalle de quelques minutes.

Les flammes ont été maîtrisées grâce aux efforts des sapeurs pompiers qui se sont rendus sur les lieux après avoir reçu l’alerte. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

Melv Le Sage

Comments

comments