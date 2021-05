Cameroun: le véhicule de Senghor dollar endommagé dans un accident, les faits

Senghor dollar évite le pire dans un accident de la circulation et voit son véhicule endommagé.

Son Manager raconte les faits de cet accident.

” Il est 18 heures alors que j’ai une urgence du côté de Bonaberi , je prend la route vite fait comme à l’accoutumée , je me fait percuter par un Camion qui venait sur la route de L’ouest , ma chance est que mon expérience en tant que chauffeur Professionnel m’a permis de ne pas entrer dans le ravin qui n’était qu’à 20 mètres de moi. Je suis sorti avec des blessures, une hémorragie et une perte financière considérable. Mon papa Frank Dollar et Mon Manager sont avec moi à l’hôpital actuellement ! “

Perle Lola

