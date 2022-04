Cameroun: l’opposant Maurice Kamto rejoint le collectif d’avocats défendant les détenus du MRC

L’ancien candidat à la présidentielle et opposant camerounais rejoint le collectif d’avocats qui défend les militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Condamnés en septembre 2020 par la justice militaire pour leur participation à une manifestation, ils demandaient une réforme du système électoral, la transparence des fonds utilisés pour la CAN 2022 et la paix dans les régions à majorité anglophone.

« Maurice Kamto intervient dans ce dossier parce qu’il est avocat, beaucoup de gens ne le savent pas», explique Maître Emmanuel Simh, également cadre du MRC, joint par Amélie Tulet, de la rédaction Afrique.

« Nous pensons que nous avons besoin également de son expérience et de sa notoriété en matière de droit international parce qu’il est possible que, plus tard, nous puissions exercer des voies de recours au niveau international si notre cause n’est pas entendue au niveau national », ajoute-t-il.

Comments

comments