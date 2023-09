Cameroun : Paul Biya instruit la nationalisation d’Eneo

Le président Paul Biya vient d’instruire la mise en place d’un comité interministériel qui pilotera le processus.

l’Etat du Cameroun a décidé de racheter les parts d’Actis dans Eneo pour devenir propriétaire d’Eneo à 100%. A travers une signature du Président de la République, la nationalisation d’Energy of Cameroon se précise. Paul Biya vient pour ce faire d’instruire la mise sur pied d’un comité interministériel chargé de piloter le processus de rachat des parts (51 %) du fonds britannique Actis chez l’énergéticien. C’est la substance d’une correspondance du ministre d’Etat, Secrétaire général à la présidence de la République(Sgpr) Ferdinand Ngoh Ngoh à l’adresse du Premier ministre qui date du 5 septembre 2023. Cette instruction du chef d’Etat camerounais va donc permettre de relancer voire même finaliser les démarches relatives à la nationalisation d’Eneo, entamées depuis 10 mois. Dans la note du Sgpr, Paul Biya ne prescrit pas un délai de rigueur pour finaliser le processus de rachat mais il insiste tout de même sur « une attention particulière au traitement de ce dossier » qui devra « faire l’objet d’un compte rendu régulier » en fonction de son évolution. La vente d’Eneo est annoncée dans un contexte où les consommateurs se plaignent de multiples délestages. Pour Gaston Eloundou Essomba et ses services, la filiale détenue à 51% par le fonds britannique Actis est en grande partie comptable de cet état de choses, pour avoir été défaillante par rapport à ses obligations contractuelles. Pour mémoire, l’Etat du Cameroun est le deuxième actionnaire d’Eneo avec 44% des parts contre le Groupe Actis 51% pour Actis et 5% du personnel.