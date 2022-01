Cameroun: un convoi militaire est tombé dans une embuscade à Bafut, avec plusieurs militaires blessés

Un convoi de l’armée camerounaise est tombé dans une embuscade à Bafut, une ville du nord-ouest du pays en pleine crise anglophone.

Selon une source locale, des soldats de l’armée camerounaise ont été tués dans une embuscade à Bafut alors qu’ils patrouillaient dans un véhicule militaire. Parties de Santa, les soldats du gouvernement ont été surpris par des combattants séparatistes qui se cachaient dans les bois. Selon le premier rapport, de nombreux soldats ont été blessés.

Il s’agit du premier attentat séparatiste contre l’armée camerounaise en moins de 24 heures après le début de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Suite à leur promesse de perturber le tournoi, les ambazoniens ont pris la parole.

Même si aucune attaque de ce type n’a encore été signalée dans les villes qui accueillent la CAN, la question sécuritaire est prise très au sérieux par les délégations étrangères.

Les autorités de Yaoundé promettent que toutes les conditions de sécurité sont en place pour le bon déroulement du tournoi. Plusieurs personnalités ont affirmé que la CAN représente une opportunité pour un cessez-le-feu et une reprise des pourparlers entre le gouvernement et les séparatistes afin de parvenir à une résolution pacifique du conflit qui dure depuis près de cinq ans.

