CAN 2021 : Rassuré sur l’état d’avancement des infrastructures, la CAF s’interroge désormais sur la situation sanitaire pour recevoir les supporters

Alors que le Cameroun se prépare à accueillir 24 équipes en 6 villes différentes, la CAF commence à réfléchir sur l’arrivée des milliers de supporters pour la CAN 2021.

Initialement prévu cette année, la CAN 2021 a dû être repoussé d’une année en raison de la situation sanitaire actuelle. La compétition se tiendra ainsi du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le pays des Lions Indomptables a fait un pas de plus le vendredi dernier pour l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, avec la signature de l’accord-cadre avec la Confédération africaine de football. Il est que depuis près de 2 ans, les stades sont vides. Les férus du ballon rond sont obligés de suivre les matches depuis leur poste téléviseur. La faute, au Coronavirus qui a tout bloqué. Dans de telles circonstances, accueillir un si grand évènement, dans un contexte sanitaire assez volatile, c’est un véritable défi.

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) s’est réuni le lundi 25 octobre 2021 par visioconférence sous la Présidence de Patrice Motsepe pour discuter de l’avenir des compétitions africaines dans un contexte marqué par la situation sanitaire liée à la COVID-19. Sur la situation sanitaire liée à la Covid-19 pendant la compétition et la participation des supporters, le Comité Exécutif de la CAF a émis quelques interrogations qui feront partie des échanges en cours entre la CAF et le gouvernement camerounais.

La Confédération africaine de football qui a visité les sites s’est montrée rassuré sur l’état d’avancement des travaux. Il faudra maintenant se lancer sur un autre chantier, la présence des supporters en cette période de Covid19. Mais les autorités camerounaises semblent sûres d’elles-mêmes. Elles comptent organiser cette CAN en toute résilience. Certainement qu’elles ont un plan bien précis dans la tête.

