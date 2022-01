CAN 2021 : Test covid-19 négatif ou carnet de vaccination pour accéder au stade

Les spectateurs devront être entièrement vaccinés contre le Covid-19 et présenter un test PCR négatif avant d’accéder au stade lors de la CAN 2021.

Le Cameroun annonce des mesures anti-Covid drastiques en vue de la CAN 2021 qui démarre ce dimanche. Dans son édition du 20h30 la CRTV a annoncé hier que l’accès au stade lors de la grande messe du football africain sera conditionné par la présentation d’un test covid-19 négatif ou d’un carnet de vaccination et non les deux comme initialement annoncé. Pour lutter contre la propagation du Covid-19 pendant la CAN Total Energies 2021 les stades seront remplis à 80% pour les matchs des Lions Indomptables et à 60% pour tous les autres matchs. Ces taux peuvent faire l’objet de changement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

