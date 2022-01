CAN 2022: après l’élimination de la Guinée, seulement trois joueurs sont rentrés au pays alors que le dirigeant avait demandé aux siens de gagner la coupe ou de ramener l’argent qui a été investi sur eux

Seulement trois joueurs du Syli national sont rentrés au pays après l’élimination de la Guinée de la CAN 2022, battue par la Gambie (0-1) en huitième de finale, a regretté le président guinéen Mamadi Doumbouya alors que le dirigeant avait demandé aux siens de gagner la coupe ou de ramener l’argent qui a été investi sur eux.

Malgré la présence de superstars comme Naby Kéita et Ilaix Moriba dans son effectif, la Guinée n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale de la CAN 2022. Le Syli national a été éliminé du tournoi après sa défaite contre la valeureuse équipe de la Gambie (0-1), lundi dernier. Les poulains de Kaba Diawara ont été punis par un coup de canon de l’artificier Musa Barrow dont la frappe lourde est venue mourir dans les cages guinéennes. Une défaite qui a signé la fin de l’aventure de la Guinée dans cette compétition.

Après cette aventure au Cameroun, la délégation guinéenne est rentrée au bercail jeudi 27 Janvier dernier. Une délégation sans les joueurs professionnels, qui ont tous regagné leurs clubs respectifs sans revenir en Guinée. Ce que n’a du tout pas apprécié le président de la junte au pouvoir, le Colonel Mamadi Doumbouya, qui a déploré cette attitude de ses compatriotes.

Lors du Conseil des ministres du jeudi, le dirigeant a appelé à une meilleure organisation du foot guinéen avec notamment la prise en charge de la formation des jeunes talents. « Enfin le Conseil a été informé du retour du Sily national tôt ce matin. Le Président de la Transition a déploré que la délégation guinéenne soit revenue au pays avec seulement trois joueurs. Il a instruit le ministre des Sports de réfléchir à une meilleure organisation des sports et particulièrement du Football avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talents dans notre pays », est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

Peur de rentrer au pays?

Envoyés au Cameroun avec pour objectif de rempoter la Coupe d’Afrique pour la première fois dans l’histoire de la Guinée, l’échec de cette mission aurait peut-être pesé dans le choix des joueurs du Syli qui ont pris le chemin de leurs clubs respectifs sans passer par la mère patrie. En effet, la veille du départ des joueurs guinéens pour le Cameroun, pays organisateur du tournoi, le président de la République, le Colonel Mamadi Dombouya, avait en personne fait comprendre à ses ambassadeurs, ce que le peuple attend d’eux. « Ramenez la Coupe d’Afrique des Nations ou ramenez l’argent qui a été investi sur vous », avait déclaré le chef de la junte au pouvoir.

Interrogé quelques jours plutôt sur les propos de son président, le sélectionneur national Kaba Diawara avait confié que le colonel Mamadi Doumbouya avait été mal compris. « Pour ce qui est de l’objectif qu’on a fixé, je vais le garder pour moi, mais concernant le Président Doumbouya, je pense que ses propos ont été mal interprétés. C’est difficile pour moi de répondre à cette question, mais on fera le bilan quand on sera à Conakry, moi le premier puisque je suis le sélectionneur et le responsable de ce groupe. On va rentrer, on va se poser avec le président et on verra ce qu’il décidera ».

