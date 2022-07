CAN 2022 Féminine: la Zambie en demie et au Mondial, le Sénégal sorti

L’équipe féminine de football de la Zambie s’est qualifiée pour la première Coupe du monde de son histoire, ce 13 juillet 2022 à Casablanca. En sortant le Sénégal (4 tirs au but à 2, 1-1 après prolongation) en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), les Zambiennes se sont assurées une place en demi-finales de la CAN 2022 mais aussi au Mondial 2023. Les Sénégalaises peuvent encore rêver de cette compétition mais il faudra d’abord remporter un match de classement, le 17 juillet.

Le rêve de Coupe du monde féminine du Sénégal s’est peut-être envolé ce 13 juillet 2022 à Casablanca. Tout dépendra de la capacité des Sénégalaises à réagir le 17 juillet, lors d’un match de classement qui leur permettra de disputer un tournoi international de repêchage en février 2023 en Nouvelle-Zélande. Mais en attendant, ce sont les Zambiennes qui ont réalisé leur rêve de Mondial, à l’issue d’un quart de finale aussi engagé que brouillon.

Domination stérile du Sénégal

En début de première période, le Sénégal impose une domination stérile. C’est en fait la milieu zambienne Avell Chitundu, décalée sur la droite, qui se procure la première vraie grosse occasion de la rencontre avec un tir croisé repoussé par la gardienne adverse Tenning Sene (23e). Il faut ainsi attendre la 38e minute pour que l’attaquante Mama Diop cadre un premier tir (sans danger) sénégalais.

Mais c’est surtout avant la pause que les Lionnes ont l’occasion d’ouvrir le score (44e). Grâce à un contre favorable, la numéro 10 Ndeye Awa Diakhaté s’enfonce dans la surface zambienne mais tarde à décaler sur la gauche l’ailière Hapsatou Malado Diallo qui s’empale ensuite sur la gardienne Hazel Nali.

L’incroyable erreur de Tenning Sene

En seconde période, un coup de pied arrêté vient débloquer la situation. Sur un coup franc déposé par Mbayang Sow au second poteau, l’attaquante Nguenar Ndiaye jaillit et catapulte le ballon au fond des filets : 0-1, 61e. Les centaines de supporters du Sénégal, massés dans les tribunes du Complexe Mohammed V, exultent.

À la 70e minute, les supporters déchantent toutefois brutalement. Sur un long coup franc, Tenning Sene relâche le ballon. Chitundu, qui a suivi, n’a plus qu’à égaliser à bout portant : 1-1. Tétanisée par son énorme erreur, Sene hésite ensuite lorsque Grace Chanda intercepte une passe trop molle et que l’attaquante Siamola Mapepe se présente à elle. Mais Mapepe n’appuie pas assez son tir qui est dévié par la gardienne du Sénégal (75e). A la 81e minute, c’est un hors-jeu très limite de Chanda qui sauve les Ouest-Africaines, la défenseure Meta Camara ayant lobé involontairement Tenning Sene de la tête et marqué contre son camp.

Une fin de prolongation haletante

En prolongation, Korka Fall trouve les gants de Nali (115e), tout comme Mama Diop (116e). Tenning Sene, elle, claque le ballon en corner sur une frappe enroulée d’Ochumba Lubandji (117e). Le Sénégal est ensuite sauvé par sa transversale, sur un coup de tête de Lushomo Mweemba (119e).

Malgré toutes ces occasions franches, la rencontre se règle aux tirs au but. Durant la séance, Lushomo Mweemba rate certes sa tentative mais Korka Fall et Meta Camara ratent les leurs aussi. « On a fait un bon match, je trouve. On n’a pas démérité. Mais tout le monde sait que les tirs au but sont beaucoup une question de chance, a tenté de relativiser Ndeye Awa Diakhaté. Je peux affirmer qu’on a toujours un bon moral. On sait ce qu’il nous attend dimanche et on va donc encore tout donner pour se qualifier en Coupe du monde ».

La Zambie jouera contre le vainqueur d’Afrique du Sud-Tunisie, le 18 juillet, pour une place en finale de la CAN 2022. « Notre objectif initial et principal était de nous qualifier pour la Coupe du monde, a rappelé le sélectionneur zambien Bruce Mwape. Nous y sommes parvenus. Donc la prochaine étape sera maintenant de remporter le trophée ».

