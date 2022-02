CAN 2022 féminine: le Cameroun y est presque, la Côte d’Ivoire et l’Algérie en difficulté

L’équipe du Cameroun a quasiment assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de football (CAN 2022), ce 18 février 2022. Les Camerounaises ont battu les Gambiennes 8-0, en dernier tour aller des éliminatoires. Les Tunisiennes, elles, ont dominé les Equato-Guinéennes 5-0. En revanche, les équipes de Côte d’Ivoire et d’Algérie sont en difficulté après leurs défaites 2-0, respectivement contre le Nigeria et l’Afrique du Sud.

Sauf cataclysme, les équipes du Cameroun, de la Tunisie, du Burundi et du Burkina Faso disputeront la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de football, prévue du 2 au 23 juillet, aux côtés du Maroc (pays hôte) et de l’Ouganda.

A l’instar des Burundaises et des Burkinabè, larges vainqueurs le 16 février, les Camerounaises et les Tunisiennes ont écrasé leurs adversaires en dernier tour retour des éliminatoires. Les Lionnes Indomptables ont dominé 8-0 la Gambie, tandis que les Tunisiennes ont balayé 5-0 des Equato-Guinéennes pourtant ambitieuses, ce 18 février 2022.

La Côte d’Ivoire et l’Algérie en danger

En revanche, c’est mal parti pour l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Les Algériennes se sont inclinées 2-0 en Afrique du Sud, tandis que les Ivoiriennes ont perdu sur le même score au Nigeria. Il faut dire que Sud-Africaines et Nigérianes figurent parmi les toutes meilleures équipes du continent.

Pour les Vertes et les Eléphantes, il faudra donc inverser la tendance lors du match retour (entre le 21 et le 23 février). Un deuxième acte qui s’annonce par ailleurs particulièrement indécis entre Mali et Sénégal (0-1 à l’aller) d’un côté, et entre Gabon et Togo (1-2 à l’aller) de l’autre.

