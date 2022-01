CAN 2022: la Guinée et le Sénégal qualifiés pour les huitièmes, le Malawi en ballotage

Déjà éliminés, les Warriors du Zimbabwe ont terminé leur CAN 2022 sur une note positive avec une victoire, mardi 18 janvier, face à la Guinée (2-1). Le Syli national a payé cher sa première période ratée. Malgré ce revers, les Guinéens terminent à la deuxième place du groupe B et se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Le Sénégal finit quant à lui premier du groupe grâce à un triste match nul face au Malawi.

La lutte à distance avec le Sénégal et le Malawi pour la première place du groupe B a vite pris une mauvaise tournure pour la Guinée. Contre un Zimbabwe hors course pour les huitièmes de finale, les Guinéens visaient la victoire et le plein de confiance. Ils repartent d’Ahmadou-Ahidjo avec l’exact inverse.

Mardi 18 janvier, il y avait une délégation de supporters du Syli national motivés pour encourager la Guinée dans le stade de Yaoundé. Mais en cette rencontre de fin d’après-midi, dirigée pour la première fois dans l’histoire de la CAN par une femme, rien n’a fonctionné comme les Guinéens l’espéraient durant les 45 premières minutes.

Les Warriors prennent les devants

Le Syli national a déjoué durant toute la première période. Seul Sory Baba a allumé une mèche, seul face à la cage désertée par le gardien zimbabwéen, mais Bruce Kangwa a tendu la jambe et dévié in extremis le ballon (23e). Et derrière, les Warriors ont frappé deux fois.

Knowledge Musona a ouvert le score d’une tête piquée (26e), sur un service impeccable de Never Tigere. Seul joueur à s’être élevé dans les airs, l’attaquant n’a pas tremblé. Puis, Kudakwashe Mahachi, déjà dangereux plus tôt, a inscrit le but du break : sur son tir depuis l’entrée de la surface, le gardien guinéen Aly Keïta a commis une faute de main et constaté les dégâts (43e).

La belle réduction du score signée Naby Keïta

Peut-être secoués par le sélectionneur Kaba Diawara pendant les 15 minutes de pause, les Guinéens sont revenus sur la pelouse avec un surplus de motivation. Et il n’a pas fallu longtemps pour que Naby Keïta sonne la révolte. Méconnaissable en première période, le capitaine a réduit l’écart d’une grosse frappe en pleine lucarne (49e). Le bon geste pour relancer son équipe.

Dès lors, le Syli national a monopolisé le ballon et obligé le Zimbabwe a joué dans sa moitié de terrain. Impeccable sur sa ligne, le gardien Talbert Shumba a frustré Naby Keïta et ses coéquipiers (62e). Les entrées en jeu de Morlaye Sylla et Mohamed Bayo ont apporté du poids dans les vagues guinéennes, mais la défense zimbabwéenne n’a pas rompu. Les tentatives lointaines des Guinéens ont trop manqué de précision.

Grâce à leur victoire obtenue contre les Malawites le 10 janvier, les joueurs coachés par Kaba Diawara conservent la deuxième place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Avant d’entrer dans la phase à élimination directe, la Guinée affiche tout de même de sérieux doutes. Cette défaite n’a pas de conséquence grave mais elle oblige le Syli national à mettre les prochains jours à profit pour se remobiliser.

Un Sénégal bien peu inspiré face au Malawi

Au classement final du groupe B, la Guinée évite en tout cas le pire car dans l’autre match, le Sénégal et le Malawi ont fait match nul (0-0). Les Lions de la Téranga ont une nouvelle fois livré une prestation bien terne qui laisse de sérieux doutes sur leur capacité collective à aller loin dans la compétition. Jamais les hommes d’Aliou Cissé n’ont réellement été en mesure d’inquiéter les Malawites qui ont d’ailleurs eu plusieurs belles occasions pour piéger les Sénégalais durant la rencontre.

On a même cru que les Flames allaient réaliser le coup parfait lorsqu’à la 74e minute l’arbitre de la rencontre a désigné le point de penalty suite à une faute de Bouna Sarr sur Gomezgani Chirwa. Après vérification auprès de la Var, le Camerounais Blaise Yuwen Ngwa est finalement revenu sur sa décision à la stupeur des Malawites car si la faute était légère, il y avait bel et bien un contact entre les deux joueurs.

Le Sénégal a donc assuré sa première place du groupe B mais sans convaincre avec une victoire et deux matches nuls. Il rejoint donc la Guinée en huitièmes de finale. Avec quatre points, les Malawites doivent quant à eux attendre les résultats des autres groupes pour savoir s’ils font parmi des quatre meilleurs troisièmes de la compétition. Pour le Zimbabwe en revanche, malgré ce coup d’éclat face au Sily national, l’aventure s’arrête ici mais les Warriors auront au moins sauvé l’honneur.

