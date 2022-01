CAN 2022: l’arbitre de Tunisie-Mali conduit à l’hôpital après la rencontre?

Auteur de la fin de rencontre polémique lors du match de la CAN 2022 entre la Tunise et le Mali ce mercredi, l’arbitre du match, Janny Sikazwe, aurait été victime d’insolation et conduit à l’hôpital à la fin de la partie, selon les informations de RMC Sports.

Ce mercredi, lors de la rencontre entre la Tunisie et le Maroc comptant pour la première journée de la CAN 2022, on a assisté à une scène surréaliste. En effet, l’arbitre de la rencontre, le Zambien Janny Sikazwe, qui avait déjà participé à six CAN et une Coupe du Monde, a décidé de mettre un terme à la rencontre à la 85ème minute avant de se rendre compte de son faux pas et de rappeler les joueurs pour continuer la partie.

Mais là encore, il a décidé d’arrêter définitivement la rencontre à la 89:45, donc avant la fin du temps réglementaire, et sans ajouter de temps additionnel malgré 9 changements, 2 penaltys et 2 interventions de la VAR. La CAF a d’ailleurs voulu faire reprendre le match, mais les Tunisiens, fous de rage, avaient refusé. Depuis hier, tout le monde se demande ce qui a bien pu arriver à l’arbitre Zambien qui a été déjà accusé de corruption par le passé.

Selon RMC Sport, le patron des arbitres, Essam Abdel-Fatah aurait révélé à un journaliste sur place que Janny Sikazwe aurait été victime d’insolation et conduit à l’hôpital directement après la rencontre. Une information qui expliquerait l’étourdissement incroyable du Zambien en fin de match. Pour rappel, après la victoire du Sénégal contre le Zimbabwe, le capitaine des Lions de la Téranga, Sadio Mané, s’était également plaint du soleil.

“ On s’attendait tout le temps à ce genre de match, vous savez aussi, ce n’est pas évident avec le soleil ”, avait déclaré l’attaquant de Liverpool. Cette CAN va-t-elle être perturbée par les conditions climatiques? En tout cas, pour le moment, les incidents liés à la chaleur et au soleil ne sont pas encore criards.

Melv

