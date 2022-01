CAN 2022: le Cameroun reste invaincu, le Burkina Faso s’assure la qualification en huitièmes

C’est le dénouement dans le groupe A de la 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022). Au programme, les matches Cap-Vert-Cameroun et Burkina Faso-Éthiopie à suivre en direct sur rfi.fr, ce lundi 17 janvier. Les Camerounais sont déjà qualifiés en huitièmes de finale, tandis que les Burkinabè ont intérêt à gagner pour passer. Coups d’envoi à 16h TU (17h au Cameroun et en France).

Qui accompagnera le Cameroun en huitièmes de la finale de la CAN 2022, dans ce groupe A ? Le Burkina Faso, le Cap-Vert et/ou l’Ethiopie ? Les Camerounais, hôtes de ce tournoi, joueront les arbitres, ce 17 janvier à Yaoundé. Ils affrontent des Cap-Verdiens, 3e avec 3 points, au coude à coude au classement avec les Burkinabè, 2e avec 3 points aussi. Des Etalons qui seront qualifiés s’ils font au moins aussi bien face aux Ethiopiens que le Cap-Vert face aux Lions Indomptables. Gare toutefois aux Walyas d’Ethiopie qui peuvent encore mettre la pagaille s’ils dominent les Burkinabè, ce lundi à Bafoussam !

Melv

Comments

comments