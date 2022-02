CAN 2022 : Sénégal ou Égypte, Jay Jay Okocha désigne le vainqueur du tournoi

A 24 heures du choc entre le Sénégal et l’Egypte, comptant pour la finale de la CAN 2022, les pronostiques vont bon train, tant sur le continent que dans le reste de la planète. Un exercice auquel s’est aussi attelé l’ancienne gloire des Super Eagles du Nigéria, Jay Jay Okocha.

Dans 24 heures, la CAN 2022 va désigner son vainqueur. La 33è édition de la Coupe d’Afrique s’achève en effet ce dimanche avec la rencontre de la finale opposant le Sénégal à l’Egypte. Les deux seules nations qui restent sur les 24 au départ. Et dans cette bataille, seulement un repartira avec le trophée. Les Lions de la Téranga sont à la recherche de leur premier sacre dans la compétition. Les Pharaons convoitent eux, une 8ème couronne.

Timide au début du tournoi avec un jeu qui laisse à désirer, les deux formations ont progressivement monté en puissance surtout lors des phases à élimination directe. Le Sénégal a terminé en tête du groupe B, et a ensuite enchaîné des succès contre le Cap-Vert (2-0), la Guinée équatoriale (3-1) et le Burkina Faso (3-1). L’Egypte est sortie à la deuxième place du groupe D, et a ensuite fait très fort en éliminant la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Cameroun.

En gros, les forces semblent égale. Mais Jay Jay Okocha voit le Sénégal prendre le dessus sur son adversaire dans cette opposition. Invité à prédire le vainqueur de cette bataille en Sénégalais en Egyptiens, l’ancienne gloire nigériane voit les Lions de la Téranga remporter le trophée.

« Ils ont bien fait, on n’est pas numéro un sur le continent pour rien », a déclaré Okocha à Supersports avant la finale qui aura lieu dimanche. Ils l’ont prouvé, ils étaient également finalistes lors de la dernière édition, alors je pense qu’ils ont hâte de franchir une étape supplémentaire cette fois-ci, mais ce ne sera pas facile ». Vivement ce dimanche pour voir si la prédiction d’Okocha se réalisera!

