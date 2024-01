CAN 2023/ Beugré Mambé rassure: “Les tickets ont été récupérés pour les mettre à la disposition des populations”

Le Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, a indiqué le 17 janvier 2024, que la CAN 2023 est une réussite du point de vue des infrastructures. C’était au stade Laurent Pokou, lors du premier match de la poule F qui regroupe les équipes du Maroc, de la République Démocratique du Congo ( RDC), de la Zambie et de la Tanzanie.

« La CAN est une grande réussite du point de vue des installations sportives, hôtelières et surtout la ferveur avec laquelle les Ivoiriens ont accueilli leur CAN. Je les félicite et m’en réjouis profondément.Tous nos amis qui sont de passage chez nous, sont émerveillés par la qualité des infrastructures. Le Président de la République Alassane Ouattara a fait de gros investissements pour les acquérir. », a affirmé Beugré Mambé.

S’agissant des tickets, le Premier Ministre a indiqué que le gouvernement, sur instructions du Chef de l’État, a pris ses responsabilités. « Je puis vous assurer que nous avons tout mis en œuvre pour vérifier le dispositif mis en place quant à l’acquisition des billets. Ainsi, les tickets restants ont tous été récupérés, pour les mettre à la disposition des populations. », a affirmé le Chef du gouvernement.

Tout en révélant que pour le match d’Ebimpé qui se jouera ce jeudi, les dispositions ont été prises pour que le stade puisse faire son plein et même refuser du monde. Et d’ajouter que la CAF a révisé sa façon de gérer les tickets désormais. Ainsi, le mécanisme de vente s’est considérablement amélioré par rapport au début.

La rencontre à laquelle le Chef du gouvernement a pris part, a opposé l’équipe du Maroc à celle de la Tanzanie. Elle s’est soldée par un score 3 à 0 en faveur du Maroc.

L’objectif était de s’assurer du bon déroulement de la CAN 2023 dans les différentes localités hôtes. Le Premier Ministre Robert Beugré Mambé se rendra à Korhogo le samedi 20 janvier 2024, pour assister au match de la Poule E, qui mettra aux prises le Mali et la Tunisie au stade Amadou Gon Coulibaly.