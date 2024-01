Can et tourisme culinaire : Des supporters étrangers découvrent des mets ivoiriens autour d’un match

La Can 2023 se poursuit. Les restaurateurs en profitent pour proposer des mets variés made in Côte d’Ivoire aux amoureux du football présents en Côte d’Ivoire. Un savoir-faire qui ne manque pas d’être apprécié.

Le jeudi 18 janvier, lors du match Côte d’Ivoire-Nigéria, nous avons rencontré des Nigerians, Ivoiriens et des personnes d’autres nationalités, dans un restaurant gastronomique ivoirien, Cook Africa à Cococdy-Angré 7è Tranche. Avec ses spécialités africaines, ce restaurant fait la part belle aux mets locaux. Entre autres la sauce graine au tikriti, une recette du pays bhété, le biokosseu attié ou encore la soupe d’escargot qui séduit les nombreux supporters nigérians et autres nationalités sans oublier des Ivoiriens qui y ont fait un tour et ont assisté à la rencontre Côte d’Ivoire-Nigeria.

Des supporters ont exprimé leur joie tout en regardant le match. « Nous félicitons le responsable de ce restaurant qui fait la promotion des mets ivoiriens que nous découvrons avec plaisir. Il magnifie vraiment la diversité culturelle à travers la cuisine. Nous avons découvert la Côte d’Ivoire culinaire à travers des mets où chaque peuple. Il nous a été donné de déguster des spécialités Wè, Adjoukrou, Baoulé, Abron, bhété, sénoufo, etc », s’est réjoui souley, un client nigerian.

D’autres clients étrangers et ivoiriens n’ont pas manqué de relever l’originalité des mets. « Je découvre des mets ivoiriens très succulents. Je félicite les cuisiniers », a affirmé un ressortissant sénégalais, Assane. T venu en Côte d’Ivoire à la faveur de la Can.

L’ambiance était à son paroxysme, à la mi-temps du match. Malgré la défaite des Éléphants, certains ont promis remettre le couvert ce lundi 22 janvier 2024, lors du dernier match de la poule A, entre Ivoiriens et équato‐guinéens.