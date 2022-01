Can2022 : Conférence de presse de Patrice Beaumelle et Serge Aurier, avant Côte d’Ivoire-Sierra-Leone

1- Patrice Beaumelle: « Je respecte la Sierra Leone. J’ai joué contre la Sierra Leone deux fois par le passé . L’état d’esprit est bon. Pas de cas Covid19 dans le groupe. Nous allons préparer la séance de ce jour et le match dans de bonnes conditions. Pour continuer la marche en avant. »

2- Patrice Beaumelle: « Nous avons eu le temps d’analyser les performances de la Sierra Leone face à l’Algérie. C’est une équipe offensive. »

3- Serge Aurier: « Nous sommes bien entrés dans la compétition. Pour nous c’était le plus important. On a fait des choses bien et des moins bien. Il y a le deuxième match qui arrive et nous ferons en sorte pour gagner. Sur le plan individuel, j’étais frustré. Je pensais que les suspensions allaient être mises à zéro. J’ai été surpris mais on a pris les trois points, c’est le plus important. »

4- Patrice Beaumelle: « L’équipe de la Sierra Leone défend en bloc pour prendre en contre. Elle joue sans le ballon et va a l’essentiel. Dans leur préparation, ils se préparent à souffrir. C’est dans leur ADN. Ils défendent en bloc et ensuite aller très vite. Il fait chaud, ça dépend de la profondeur du banc de touche mais c’est valable pour toutes les équipes. »

5- Patrice Beaumelle: « Dans l’intensité des matches, on voit de l’intensité quand les matches sont à 20h. La température baisse de cinq degrés.

Lors de notre dernier match, la possession était partagée. Pour nous, c’est de finir les actions. C’est important. »

6- Serge Aurier: « Quand on commence une compétition, c’est de prendre le maximum de points déjà on joue l’Algérie en dernier qui nous avait sortis à Suez. Tout le monde parle de l’Algerie, mais pour nous c’est déjà de jouer la Sierra et contre l’Algérie, on espère que ce sera un match de gala »

7- Patrice Beaumelle: Concernant Sébastien Haller, le joueur a eu 10 jours de Covid19. Je l’ai fait entrer par e que c’était sa première CAN. J’ai récupéré mon groupe deux jours avant mon premier match. Sébastien Haller est conscient »

8- Serge Aurier: « C’est important de recevoir les anciennes gloire. C’est un plaisir pour les jeunes joueurs de voir Didier Drogba, c’est un rêve qui se réalise. La présence des anciens donne de l’énergie au groupe et nous sommes très contents de les avoir avec nous. »

9- Serge Aurier: « Nous avons eu l’habitude de jouer avec Sylvain Gbohouo. La situation qu’il connaît nous a affectés, ça change les plans de l’entraîneur. C’est une situation qui nous tombe dessus et Ali Badra a répondu présent. Il a montré qu’il avait les qualités pour assumer son rôle de numéro 1. On est content pour lui. On espère que ça va continuer. On espère que Sylvain aussi sera content. Une équipe c’est un groupe »

10- Patrice Beaumelle: « Concernant la pelouse, je la trouve plus que correcte. On a connu pire que ça lors des compétitions »

11- Patrice Beaumelle: « En attaque, il fait que nous soyons plus tueurs. En défense, nous n’avons pas pris de but. Ça montre une certaine solidité. Ali Badra a fait un bon match. Il a sauvé deux ou trois actions de buts. »

Comments

comments