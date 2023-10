Cancer du sein : L’Ong “Cœur glorieux” et le Cnrao sensibilisent une centaine de femmes à la maladie

Des veuves de la Fondation Digui de Grand-Bassam, des agents de la Banque nationale d’investissement (Bni) et des femmes de différentes couches sociales se sont donnés rendez-vous au Centre national d’oncologie médical et de radiothérapie Alassane Ouattara du Chu de Cocody (Cnrao) le jeudi 12 octobre 2023. Ce, pour se faire examiner par un médecin dans le cadre de la sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein.

Organisée par l’Ong Cœur Glorieux, en collaboration avec le Cnrao, cette campagne a permis à 106 femmes de bénéficier de consultations gratuites chez le médecin.

À chacune, il a expliqué comment faire une autopalpation des seins. Après des conseils d’usage, un bulletin a été délivré à certaines pour une mammographie dans des centres de santé publics à un coût réduit. A savoir 2 000 FCfa au lieu de 15 000 FCfa.

« En octobre, toutes les organisations citoyennes sérieuses démontrent leur engagement dans le processus de sensibilisation et de lutte contre le cancer des seins. Alors il est important pour nous d’accompagner les femmes à se faire dépister et avoir les bonnes informations pour la bonne attitude », a affirmé Liliane Kpazara, présidente de l’Ong Cœur Glorieux.

« Je trouve la campagne très importante. Car, ce sont des choses qu’on néglige et malheureusement on s’en rend compte quand il est trop tard. C’est une opportunité à saisir. Il vaut mieux en profiter », a indiqué Olivia Ahounan, contrôleuse de gestion.

« Connaître mon état de santé me tient à cœur, car le cancer du sein est réel. Se faire dépister sauve la vie », a laissé entendre Maïmouna Fofana, une étudiante.

« J’ai été sensibilisé à venir me faire dépister. J’ai saisi l’occasion parce que j’ai actuellement une boule dans le sein et j’aimerais savoir ce que sait », a confié Stéphanie Ada Chado, commerçante.

« La détection précoce de la maladie permet une guérison rapide. Actuellement, on peut guérir 9 cas sur 10 selon les statistiques. J’ai des cousines qui ont été touchées par la maladie, malheureusement elles n’ont pas survécu. Donc nulle n’est à l’abri », a invité Brou Affoué Marie-Josée épouse Konoumi, cadre de banque et présidente de mutuelle.

A sa suite, Dr Achiepo K. Davy a affirmé qu’Octobre Rose est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Période pendant laquelle il y a une très grande mobilisation. C’est une période où les autorités politiques, sanitaires et les Ong sont actives pour sensibiliser à la maladie.

« Toutes les femmes de 20 ans et plus sont concernées. Le dépistage concerne les femmes qui se portent bien et qui ne ressentent aucun mal afin de détecter très précocement une maladie ou confirmer sa bonne santé. Dans le cas du cancer du sein, lorsque la maladie est détectée tôt, 9 cas sur 10 peuvent être guéris. Hélas, dans nos pays africains, 80% des femmes rendent tardivement à l’hôpital. Heureusement, avec Octobre Rose, 90% des femmes qui ont vite été dépistées et correctement soignées, sont guéries », a dit Dr Davy K. Achiepo, médecin, spécialiste en oncologie, radiothérapeute au Cnrao et président du Comité d’organisation d’Octobre Rose.

Il est à noter que lorsque le cancer du sein est vite détecté, la chimiothérapie n’est plus obligatoire, l’ablation du sein non plus. Il n’y a pas de séquelles esthétiques. Et le plus important, la femme reste toujours vivante.

Comment se fait le dépistage ? A partir de 20 ans, les femmes doivent elles-mêmes s’examiner les seins 5 à 7 jours après le début des règles. Se mettre devant un miroir, inspecter les seins, la texture, la couleur, s’il y a une anomalie, elles peuvent la détecter. Elles peuvent se palper les seins.

Les vidéos sont disponibles sur les plateformes sociales et YouTube. Elles peuvent regarder et apprendre à le faire. Ensuite chaque 6 mois ou année, dans l’idéal des cas, les femmes doivent consulter un médecin.