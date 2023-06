Casablanca : La Commune se mobilise pour offrir un service d’abattage aux citoyens

À l’occasion de l’Aïd al-Adha 2023, la Commune de Casablanca, par le biais de la Société de Développement Local (SDL) Casablanca Prestations, a fait part de sa mobilisation pour offrir un service d’abattage de qualité aux citoyens.

Comme annoncé par le ministère des Habous, l’Aïd al-Adha 2023 sera célébré le jeudi 29 juin. Afin d’accompagner les citoyens, la Commune de Casablanca a fait savoir que les Abattoirs de la métropole, situés au boulevard du 10 mars à Sidi Othmane, sont prêts à accueillir les animaux sacrifiés lors de l’Aïd al-Adha.

Dans un communiqué, la Commune indique que, comme chaque année, l’abattage sera réalisé dans le respect des normes d’hygiène les plus strictes, conformément aux exigences de qualité établies par les autorités compétentes. Elle souligne également que les Abattoirs de Casablanca, agréés par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), sont les premiers et les seuls à bénéficier de la prestigieuse double certification ISO 22000 v2018 et ISO 9001 v2015 au niveau national.

Consciente de l’importance de cette fête pour les Marocains, et dans le but de faciliter l’organisation de cette opération, la Commune indique que Casablanca Prestations propose également un service d’hébergement pour les animaux dès 48 heures avant le jour de l’Aïd al-Adha, c’est-à-dire pendant les journées du mardi 27 et mercredi 28 juin.

Des installations adaptées et sécurisées sont prévues dans les étables des Abattoirs afin d’assurer le bien-être des animaux avant leur sacrifice. La Commune précise que l’opération est organisée dans la limite de la capacité d’abattage, avec un nombre d’animaux limité.

En ce qui concerne les tarifs des services, il est indiqué que l’abattage coûte 240 dirhams TTC, tandis que l’hébergement est facturé 24 dirhams TTC par nuit.