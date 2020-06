CEDEAO: ouverture des frontières et reprise des vols, voici les dates proposées

Durant quatre jours, le Comité Ministériel de Coordination des Transports et du Commerce de la CEDEAO a tenu des réunions les 12 et 16 juin 2020 par Vidéo Conférence.

L’objectif de la réunion était de discuter et de convenir d’une réponse régionale bien coordonnée pour : l’ouverture de corridors de transport et de commerce transfrontaliers pour la circulation immédiate de fournitures et d’équipements médicaux humanitaires, de biens essentiels et de personnes dans la lutte contre la pandémie dans la région ; et l’ouverture progressive et coordonnée des frontières terrestres, aériennes et maritimes en vue d’accompagner le processus de relance des activités économiques transfrontalières.

Plusieurs options ont été avancées avec une ouverture des frontières terrestres et aériennes selon un calendrier précis.

En résumé:

1) le 1er juillet frontières terrestres.

2) le 15 juillet frontières aériennes: vols UEMOA /CEDEAO.

3 ) le 22 juillet tous vols Africains.

4) le 1er août vols intercontinentaux.

La CEDEAO propose l’ouverture des frontières aériennes et terrestres aux autres pays (hors CEDEAO) ne présentant pas de niveau très élevés de taux de contamination au covid-19 à partir de la deuxième quinzaine de juillet (31 juillet 2020 au plus tard).

