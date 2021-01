Centrafrique: attaque à Bangui par les rebelles, un soldat perd la vie

Un soldat de la paix rwandais a été tué et un autre blessé lors d’une attaque, mercredi matin, par des rebelles armés, à la périphérie de la ville de Bangui en République centrafricaine (RCA), rapporte The EastAfrican.

«La MINUSCA s’incline devant la mémoire de ce soldat de la paix, tombé au service de la paix dans le pays et exprime ses sincères condoléances à sa famille, au contingent et au gouvernement rwandais», a indiqué la mission onusienne dans une déclaration, condamnant l’attaque des rebelle contre la capitale centrafricaine. Selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA, cette attaque a ciblé directement les soldats de la paix déployés dans plusieurs villes du pays.

«La MINUSCA condamne fermement les attaques des groupes armés de la coalition et de leurs alliés politiques, dont l’ancien président, François Bozizé. La Mission les tient, responsables des conséquences de cette violence sur la population civile et souligne que les attaques contre les soldats de la paix peuvent être considérées comme des crimes de guerre et être poursuivies », poursuit la déclaration.

Selon un rapport de The EastAfrican, l’armée rwandaise a déclaré que des plans étaient en cours pour ramener le soldat de la paix décédé dans le pays pour son enterrement. «L’attaque a été repoussée mais malheureusement l’un des nôtres a été tué et un autre blessé. Le blessé est dans un état stable et se rétablira », a déclaré le Lt Col Ronald Rwivanga, porte-parole des Forces de défense du Rwanda, cité par The EastAfrican.

