Centrafrique : le groupe Castel sous le coup d’une enquête pour complicité de crimes contre l’humanité.

Entrepreneur in the beverage industry and head of Groupe Castel, Pierre Castel, 92, attends the opening day of Vinexpo wine fair in Bordeaux, southwestern France on May 13, 2019. – The 20th edition of the Vinexpo wine fair runs from May 13 to 16, 2019, gathering over 1,600 exhibitors from 29 countries. (Photo by GEORGES GOBET / AFP)

Le Parquet national antiterroriste a ouvert une enquête préliminaire contre le géant des boissons, dont l’essentiel de la richesse s’est construit en Afrique. C’est le type d’affaire qui donne des sueurs froides à tous les entrepreneurs et industriels qui investissent dans des pays en guerre et se trouvent confrontés à l’épineuse question du moment où il devient nécessaire de suspendre son activité pour ne pas se rendre complice des agissements des belligérants. C’est le type d’affaire qui donne des sueurs froides à tous les entrepreneurs et industriels qui investissent dans des pays en guerre et se trouvent confrontés à l’épineuse question du moment où il devient nécessaire de suspendre son activité pour ne pas se rendre complice des agissements des belligérants.

