Centrafrique: le mandat de la Minusca renouvelé pour un an de plus

La Minusca, l’une des plus importantes missions de maintien de la paix de l’ONU a été renouvelée pour un an vendredi 12 novembre par le Conseil de sécurité. Et le renforcement des troupes décidé en 2020 est bien confirmé pour 12 mois de plus. Mais la Russie et la Chine se sont abstenus lors du vote.

Deux abstentions sur le renouvellement du mandat de la Minusca, et des accusations importantes de l’ONU même pas mentionnées dans le texte. La Russie a expliqué s’être abstenue à cause de « scandales » concernant la Minusca. Les États-Unis ont eux regretté que les violations des droits humains des mercenaires russes Wagner aient dû être passés sous silence, ainsi que l’attaque du 1er novembre commise contre le bus de casques bleus égyptiens, qui a essuyé les tirs de la garde du président Touadéra.

Accompagner le cessez-le-feu

L’ambassadeur français Nicolas de Rivière a mis en garde contre Wagner à l’issue de la réunion : « La présence de Wagner en Centrafrique est profondément déstabilisante. Elle constitue un facteur de guerre et non un facteur de paix. Les preuves s’accumulent sur les exactions commises par ce groupe : les arrestations extrajudiciaires, les exécutions sommaires, les violences sexuelles et basées sur le genre, les menaces exercées contre des défenseurs des droits de l’Homme, les entraves à l’accès humanitaire. Tout cela est inacceptable et bien documenté. »

Il a rappelé que la Minusca était renouvelée pour accompagner le cessez-le-feu déclaré le 15 octobre par le président Touadéra.

